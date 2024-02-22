Сыгравший Пальто в «Слове пацана» Леон Кемстач объяснил, почему учится в Дубае

Актер Леон Кемстач, ставший популярным после роли в сериале режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказал, почему учится не в России, а в Дубае. Он отметил, что ему нередко за это предъявляют претензии, но на самом деле школу за границей он выбрал из-за излишнего внимания к своей персоне.

По словам Леона, в обычном российском образовательном учреждении к нему бы не относились, как к другим детям. Его родители довольно известные люди, да и он сам стал узнаваем после съемок в кино. Обучение в Дубае его семье обходится в два миллиона в год, но при этом сам Кемстач не считает, что в этой школе дают знания лучше, чем в любой другой на Родине.

«Это классно, что я здесь могу набирать много связей и потому что в будущем я хочу как-то еще развивать свою дипломатную сторону и продвигать нашу страну. Ни в коем случае не из-за того, что у нас плохое обучение», - отметил в личном блоге молодой актер.

Также Леон подчеркнул, что в его школе присутствует уклон больше на гуманитарные науки. А вот математика в учреждении слабая.

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