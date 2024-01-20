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Опубликовано 20 января 2024, 18:27
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Дочь Юлии Пересильд, сыгравшая Айгуль, назвала своего «краша» из «Слова пацана»

Дочь Юлии Пересильд раскрыла, кто ей понравился из актеров «Слова пацана».
Дочь Юлии Пересильд, сыгравшая Айгуль, назвала своего «краша» из «Слова пацана»

© Starface.ru

Дочь Юлии Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана», раскрыла, кто из актеров, снимавшихся в проекте, понравился ей больше всего. Об этом сообщает StarHit.

Интересно, что любимчиком юной актрисы стал вовсе не Рузиль Минекаев, с которым у нее был первый поцелуй.

«Я обожаю Льва Зулькарнаева, который сыграл Зиму в сериале. Он просто мой краш! Он очень крутой, с невероятным чувством юмора!» – призналась Анна.

Девушка подчеркнула, что у 23-летнего актера тот же мастер в ГИТИСе, что был у ее звездной матери.

Также Пересильд поделилась забавным случаем со съемок.

«Было смешно, когда мы снимали сцену с перемячиками, где он приходит, а Айгуль и Марат пытаются поцеловаться», – рассказывает она.

Однако Рузилю Минекаеву Анна очень благодарна за поддержку, поскольку, как утверждает актриса, она не с каждым смогла бы передать нужные чувства. По словам Пересильд, режиссер на пробах даже сказал, что между ней и Рузилем есть «химия».

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