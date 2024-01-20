Дочь Юлии Пересильд, сыгравшая Айгуль, назвала своего «краша» из «Слова пацана»

Дочь Юлии Пересильд, сыгравшая Айгуль в сериале «Слово пацана», раскрыла, кто из актеров, снимавшихся в проекте, понравился ей больше всего. Об этом сообщает StarHit.

Интересно, что любимчиком юной актрисы стал вовсе не Рузиль Минекаев, с которым у нее был первый поцелуй.

«Я обожаю Льва Зулькарнаева, который сыграл Зиму в сериале. Он просто мой краш! Он очень крутой, с невероятным чувством юмора!» – призналась Анна.

Девушка подчеркнула, что у 23-летнего актера тот же мастер в ГИТИСе, что был у ее звездной матери.

Также Пересильд поделилась забавным случаем со съемок.

«Было смешно, когда мы снимали сцену с перемячиками, где он приходит, а Айгуль и Марат пытаются поцеловаться», – рассказывает она.

Однако Рузилю Минекаеву Анна очень благодарна за поддержку, поскольку, как утверждает актриса, она не с каждым смогла бы передать нужные чувства. По словам Пересильд, режиссер на пробах даже сказал, что между ней и Рузилем есть «химия».

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