Звезда «Слова пацана» Красовская согласилась сниматься в постельных сценах. Об этом сообщает Kp.ru.

Накануне в Москве прошла премия журнала ОК!, на которую пришли многие звезды. Среди них были и актеры из популярного сериала «Слово пацана».

Анастасия Красовская, которая сыграла в сериале инспектора по делам несовершеннолетних Ирину Сергеевну, рассказала, что не имеет ничего против постельных сцен в кино.

«Я считаю, что все зависит от сценария. И если это прописано, обосновывается сюжетом и нужно для раскрытия персонажа, либо сюжетной линии, то почему бы и нет?» — заявила она.

Отметим, что Красовская уже снималась в других картинах полностью обнаженной — в фильме «Герда» и сериале «Внутри убийцы».

Ранее мы писали о том, что Татьяна Васильева сломала кровать в постельной сцене с Абдуловым.