Звезда «Слова пацана» Кемстач рассказал о роли мечты

Российский актер Леон Кемстач, ставший настоящей звездой после выхода сериала «Слово пацана», в котором он исполнил главную роль, намерен продолжать карьеру в кино. Его мечта — сыграть какого-нибудь «отмороженного» персонажа.

«Я хотел бы сыграть какого-нибудь сумасшедшего психа, как Джокера. Мне почему-то очень импонирует эта роль. Мне интересно, как бы я показал себя», — приводит его слова PEOPLETALK.

При этом артист не готов с уверенностью ответить на вопрос о том, получилось бы у него успешно состояться в этом амплуа — по его словам, подобное стало бы для него определенным вызовом.

Тем временем Ярослав Могильников, коллега Кемстача по «Слову Пацана», желает немного другого — в беседе с репортерами он рассказал, что хочет появиться в одном из фильмов известной франшизы «Елки».

Ранее, впрочем, Кемстач заявлял, что хочет сниматься в романтических фильмах и целоваться в кадре.