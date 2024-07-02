Звезда «Слова пацана» Кемстач рассказал, что команда сериала была ему как семья. Об этом сообщает NEWS.ru.

Актер Леон Кемстач, сыгравший Андрея Пальто в нашумевшем сериале «Слово пацана» признался, что для хорошей картины необходимо, чтобы работа съемочной группу была слаженной.

«Мне важна в съемочном процессе дружба с командой, чтобы у вас было хорошее общение. Например, в сериале „Слово пацана. Кровь на асфальте“ мы были целостной семьей», — рассказал он.

Кемстач добавил, что благодаря атмосфере на площадке, понимал коллег с полуслова.

«Так гораздо приятнее работать, коротать время, быстрее все проходит, плавно», — объяснил он.

Актер также рассказал, что мечтает сняться в одном фильме с Александром Петровым. Хотя он и знаком с коллегой, совместных картин с ним ему еще не предлагали.

Ранее мы писали о том, что Леон Кемстач из «Слова пацана» рассказал о конкуренции с Рузилем Минекаевым.