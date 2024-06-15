«Каждый день деремся»: звезда «Слова пацана» Кемстач рассказал о конкуренции с Рузилем Минекаевым

Сыгравший роль Пальто в нашумевшем проекте «Слово пацана» Леон Кемстач стал одним из номинантов премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (российский аналог премии «Эмми» — прим «Страсти»). Он претендовал на звание лучшего актера сериала вместе с Рузилем Минекаевым и Иваном Янковским. Юноша рассказал, что у него нет конкуренции с коллегами по картине.

Лучшим актером премии АПКиТ стал Рузиль Минекаев, сыгравший в сериале Марата. Супруга артиста расплакалась во время его победы.

Леон Кемстач не расстраивается, что не стал лучшим в номинации. Более того, он старается перенимать опыт коллег. Актер признался, что Минекаев, Янковский и Петров — его ориентиры в профессии. Конкуренции между молодыми артистами не возникает из-за различий в характере и во внешности.

«Да каждый день деремся, бьемся за роли. Друг другу в горло буквально вцепились (смеется). У нас на самом деле нет с ним конкуренции, потому что мы отличаемся очень сильно и внешне, и характерами, поэтому вообще не пересекаемся на кастингах, предложения у нас разные», — рассказал молодой артист в интервью StarHit.

«Слово пацана» — сериал о подростковых группировках Казани 80-х режиссера Жоры Крыжовникова. Картина вышла на экраны в конце 2023 года и сразу же стала очень популярной. Но у проекта нашлись и хейтеры, которые считают, что кино пропагандирует насилие.

Ранее звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин признался, что считает себя смесью голливудских актеров Тома Харди и Леонардо Ди Каприо.