Звезда «Слова пацана» Черепанов заявил, что скоро станет отцом

Российский актер Лев Черепанов, получивший известность после съемок в сериале «Слово пацана», готовится стать отцом. Об этом сообщает StarHit.

«Думаем, очень символично рассказать об этом именно сегодня. Поздравляем всех с таким чудесным праздником и принимаем поздравления», — приводит издание слова Черепанова.

Супругу 23-летнего артиста зовут Мария. Совсем недавно пара переехала в новое жилье — и девушка рассказывала, что получает искреннее наслаждение от процесса обустройства семейного гнезда.

Напомним — в «Слове пацана» Черепанов сыграл Рому Колика. По сюжету этот персонаж насилует несовершеннолетнюю девушку Айгуль в исполнении Анны Пересильд и тем самым ломает ей всю жизнь. При этом сам Черепанов утверждает, что во время съемок жестокой сцены он и его партнерша смеялись.

Ранее исполнитель главной роли в сериале «Слово пацана» Леон Кемстач заявил, что мечтал бы сыграть сумасшедшего психа.