15-летняя Анна Пересильд пришла на презентацию в мини-платье

15-летняя дочь актрисы Юлии Пересильд Анна появилась на презентации в сером мини-платье. Из аксессуаров она выбрала черную сумку из кожи.

Подробности приводит Газета.Ru.

Анна посетила презентацию нового сезона «Кинопоиска». Она была в коротком платье с высоким горлом и черных мюлях. Волосы актрисы собрали в пучок, на лице сделали легкий макияж.

Анна – дочь Юлии Пересильд от режиссера Алексея Учителя. Несмотря на юный возраст, она снялась в сериале «Слово пацана» и стала узнаваемой актрисой.

Отец Анны рассказал, что у нее изменилось поведение, у девушки появились интересы, она набирается ремесла, любит театр и кино, хорошо поет. По словам Учителя, Анне поступает много предложений о работе. Он призывает дочь тщательно выбирать проекты и не опускать планку.