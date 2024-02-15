Звезда «Слова пацана» Анна Пересильд устроила фотосессию в стиле 90-х

Актриса Анна Пересильд показала в Сети кадры с фотосессии, организованной в стиле 90-х. Съемка вызвала обсуждения среди поклонников звезды, так как на ней они смогли увидеть кумира в дерзком образе.

В конце 2023 года вышел сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором дочь актрисы Юлии Пересильд исполнила одну из главных ролей. 14-летней Анне досталась задача воплотить на экране школьницу Айгуль, в которую влюбился хулиган Марат. И поклонникам крайне понравилось то, как она вписалась в проект.

Спустя несколько месяцев ажиотаж вокруг многосерийной ленты почти сошел на нет. Однако фанаты все еще видят в Пересильд-младшей хрупкую и нежную Айгуль, поэтому крайне удивляются, когда она примеряет другие образы. Так, недавно Анна решила вновь «вернуться в прошлое», но на этот раз стать дерзкой. Она выбрала кожаную куртку и мини-юбку, которые были популярны в 90-х годах. Также визажисты сделали ей яркий макияж и броскую прическу.

Напомним, что из-за популярности «Слова пацана» Анна столкнулась с хейтом, когда вышел ее новый проект. Зрители раскритиковали игру юной актрисы и заявили, что она «везде одинаковая».

Ранее Анна Пересильд трогательно поздравила с трехлетием сестру.