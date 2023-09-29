Звезда «Скорой помощи» Екатерина Волкова ответила, на чьи деньги она купила квартиру в центре Москвы

Недавно в Сети появились слухи, что у звезды «Скорой помощи» Екатерины Волковой появился богатый покровитель, который подарил ей квартиру в самом сердце столицы. Однако актриса опровергла эту информацию в свежем интервью для YouTube-канала «Лера в Большом Городе».

Так, в СМИ активно обсуждали, что 49-летняя Екатерина Волкова купила жилье за 50 миллионов рублей с видом на МХАТ. При этом отмечалось, что доходы актрисы совсем не соответствуют такому большому вложению, из-за чего возникло предположение о богатом покровителе звезды.

Однако сама артистка утверждает, что указанная корреспондентами стоимость жилья не соответствует действительности и недвижимость она приобретала без чьей-либо финансовой поддержки.

На слова ведущей шоу о том, что в центре Москвы действительно продаются дорогие квартиры, Волкова ответила, что долгий период времени снимала жилье на Патриарших прудах и смогла обзавестись друзьями среди соседей.

«Я даже каким-то образом спасла нашу общую знакомую. Потому что она была в залоге квартиры и ее очищали юридически. И как раз я наделила долями детей, улучшила им жилплощадь», – рассказала Екатерина.

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