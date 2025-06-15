Звезда «Скорой помощи» Дарья Пескова заявила, что третий муж изнасиловал ее дочь

Актриса Дарья Пескова сделала шокирующее признание о произошедшей в семье трагедии. Звезда сериала «Скорая помощь» заявила, что третий муж изнасиловал ее старшую дочь.

Актриса не стала снимать с себя вину за случившееся и отметила, что совершила ошибку, когда доверила ребенка новому мужчине.

«Доверять дочь постороннему человеку нельзя было. Трагедия, которая произошла в нашей семье, изменила нас. Наша жизнь разделилась на "до" и "после"», — призналась Пескова в интервью aif.ru.

Актриса также заверила, что не сразу узнала, так как дочь долгое время скрывала произошедшее и боялась, что ей не поверят.

«Всю вину, которую я ощущаю, ничье осуждение не перебьет. Меня грызло отчаяние и горе», - продолжила свой рассказ Пескова.

Она подчеркнула, что столкнулась с осуждением после случившегося и заверила, что подобная трагедия может произойти не только в семьях, где родители пьют, но и в благополучных браках.

Актриса обратилась к матерям, которые оказались в такой же ситуации. Она заявила, что в случившемся нет их вины.

«Виноват только насильник. Будет сложно. Но с этим возможно справиться. И, конечно, не молчать о преступлении. Насильники должны сидеть в тюрьме», — заключила Пескова.

Третьего мужа актрисы признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней и приговорили в 18 годам тюрьмы. В настоящее время Дарья замужем в четвертый раз. Актриса воспитывает четверых детей.

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