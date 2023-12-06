Звезда «Склифосовского» Олег Чернов раскритиковал уехавших из России артистов

Звезда сериала «Склифосовский», российский актер Олег Чернов высказался по поводу отъезда некоторых артистов из России в непростое время. Соответствующее заявление актера прозвучало в эфире телепрограммы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба».

«Если ты уехал - будь достойным, не тявкай», - заявил Чернов.

По мнению звезды, уехавшим из России артистам не следует критиковать место, где они родились, выросли и построили карьеры. Актер также подчеркнул, что подобное поведение релокантов можно сравнить с совместным приемом пищи, после которого они решили плюнуть в кастрюлю.

Кроме того, Чернов отметил, что не верит знаменитостям, которые покинули родину в непростой период. Такие люди, как правило, «переобуваются» на ходу, добавил он.

Ранее актер Алексей Огурцов назвал уехавшего из России Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) клоуном. Артист признался, что не понимает провокационных поступков комика.