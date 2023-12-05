«Будет просить за него»: почему связи Пугачевой не спасут уехавшего из РФ Галкина*

Актер Алексей Огурцов назвал уехавшего из РФ Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) клоуном. Об этом стало известно из эфира шоу «Так сказать».

Алексей Огурцов получил военное образование, но, несмотря на это, он работает в актерской сфере. В эфире передачи артист гневно высказался в адрес юмориста, уехавшего из страны.

Огурцов напомнил, что супруг Аллы Пугачевой родился в семье военного. Вот почему он не понимает его провокационных поступков. По словам Алексея, он «великолепно знал» отца комика. Несмотря на уважение к его родителю, Огурцов назвал Галкина* клоуном.

«Не знаю, что намешано в крови его отца, раз сын так себя ведет. Я, прежде всего, — офицер, а Максима теперь считаю клоуном», — цитирует StarHit высказывание актера из эфира шоу.

По мнению знаменитости, юморист перешел за грань дозволенного и ничего не сделал для того, чтобы россияне его простили. Вот почему у него осталась последняя надежда на связи Пугачевой.

«За него будет просить Алла Борисовна как жена декабриста, но она наигралась уже в это. Пусть горят они в аду синем пламенем», — высказался Алексей.

Ранее мы писали о том, что похорошевшую Аллу Пугачеву заметили с двойняшками Лизой и Гарри в кафе на Кипре. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ