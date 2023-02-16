«Это было не совсем правильно»: Денис Матросов назвал виновного в его разводе с супругой

2022 год был богат на разводы среди звезд отечественного шоу-бизнеса. Не удалось спасти свою семью и Денису Матросову. После долгих лет совместной жизни актер расстался с Ольгой Головиной. В откровенном интервью для издания «Антенна-Телесемь» мужчина впервые заговорил об этом событии.

Матросов заявил: их отношения с супругой разрушила «бытовуха». В какой-то момент актер стал превращаться в домоседа, забывая баловать себя и свою жену приятными вещами.

«Я отказывался от проектов, потому что думал: кто же тогда на стройке будет все контролировать? Сейчас понимаю, что это было не совсем правильно. Я превращался в домоседа и забывал, что нужно купить новый костюм. Это печально», — поделился эмоциями Денис.

По Сети давно ходили слухи о том, что все браки Матросова были разрушены его изменами. 50-летний мужчина поспешил внести ясность в ситуацию и опровергнуть все домыслы.

«Не был замечен ни в каких скандальных историях, изменах, о которых почему-то продолжают фантазировать и трезвонить. Никогда в жизни никому из своих жен не изменял», — резюмировал актер.

Ранее супруга Михаила Казакова пригрозила ему судом. Подробности читайте в этой статье.