Звезда шоу «Вызов» высказался о дружбе с силачом из «Игры престолов»

Мировой рекордсмен, звезда шоу «Вызов» и телеведущий Кирилл Сарычев признался, что дружит с силачом Хафтором Бьернсоном из сериала «Игра престолов». Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на пресс-службу ТНТ.

Телезвезда заявил, что в последний раз выступал профессионально на соревнованиях в 2018 году — на чемпионате Исландии он выступил в жиме лежа по приглашению приятеля.

«Если кто смотрел «Игру престолов» там был Клиган – охранник Серсеи, это Хафтор Бьернсон, мой большой друг. Мы с ним общаемся. В прямом смысле большой друг, на тот момент он был 206 сантиметра ростом (рост у него такой и остался) и 210 килограммов веса. Огроменный дядька и он еще самый маленький в семье», — рассказывает телезвезда.

Спустя несколько лет, как уточнил Сарычев, он принимал участие в мировых соревнованиях по силе хвата и установил рекорд, как самый сильный хват в мире.

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