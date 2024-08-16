«Они общаются»: жена Олега Газманова рассказала о друзьях певца с Украины

Супруга Олега Газманова Марина рассказала, что певец поддерживает общение с друзьями с Украины. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Жена народного артиста РФ заявила об этом, отвечая на вопрос подписчика, допустившего, что Газманов заблокировал его из-за национальности.

«Точно не по этой причине. У Олега есть друзья из ваших мест. Они общаются. Да и хотелось бы, чтобы два наших народа не стали друг друга ненавидеть. У меня много подписчиков с Украины», - поделилась бизнесвумен.

Женщина добавила, что ее звездный супруг не занимается блокировкой пользователей, поскольку у него нет на это времени.

Напомним, Олег Газманов был дважды женат. Первой женой музыканта стала Ирина, подарившая ему сына. В браке пара прожила 20 лет – с 1975 по 1995 год.

Во второй раз певец решил узаконить свои отношения с Мариной Муравьевой, бывшей супругой брата Сергея Мавроди. Их первая встреча произошла в 1998 году, когда Газманов приехал с концертом в ее родной Воронеж. На момент знакомства Марине было 18, а Газманову – 47.

Ранее Олег Газманов высказался о судьбе уехавших из России артистов.