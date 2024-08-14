Похоронивший онкобольную невесту звезда КВН Сергей Оборин сыграл свадьбу
© Freepik
Юморист Сергей Оборин все-таки смог обрести счастье после смерти невесты Анны Бажановой. В 2017 году девушка скончалась от рака. После этого артист встретил визажиста Арину, на которой и женился.
Свадьба прошла 13 августа. Молодожены пригласили на торжество только самых близких. В социальных сетях они поделились фотографиями, на которых показали свои образы – невеста выбрала традиционное белое платье на бретельках, а жених – черно-белый костюм и дополнил образ солнцезащитными очками.
Пока впечатлениями от свадьбы Сергей и Арина не делятся, но их уже активно поздравляют друзья и поклонники.
«Такие красивые Оборины. Будьте счастливы, родные!» - обратились с Обориным в их окружении.
Напомним, что в последнее время юморист не так часто делится подробностями личной жизни. Он перестал откровенничать с фанатами после смерти невесты Анны.
Ранее впервые после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк на публике появился ее муж Петр Чернышев. На его пальце заметили обручальное кольцо, которое он так и не снял.