Похоронивший онкобольную невесту звезда КВН Сергей Оборин сыграл свадьбу

Юморист Сергей Оборин все-таки смог обрести счастье после смерти невесты Анны Бажановой. В 2017 году девушка скончалась от рака. После этого артист встретил визажиста Арину, на которой и женился.

Свадьба прошла 13 августа. Молодожены пригласили на торжество только самых близких. В социальных сетях они поделились фотографиями, на которых показали свои образы – невеста выбрала традиционное белое платье на бретельках, а жених – черно-белый костюм и дополнил образ солнцезащитными очками.

Пока впечатлениями от свадьбы Сергей и Арина не делятся, но их уже активно поздравляют друзья и поклонники.

«Такие красивые Оборины. Будьте счастливы, родные!» - обратились с Обориным в их окружении.