Звезда шоу «Один в один» Нодар Ревия женился и показал фото со свадьбы

Звезда шоу перевоплощений «Один в один» Нодар Ревия женился на избраннице. Певец сообщил о свадебном торжестве 14 февраля.

Супругой знаменитости стала девушка по имени Анастасия. Известно, что она работает в сфере красоты. Пара объявила о важном событии в День всех влюбленных.

«Один из самых счастливых дней моей жизни! Спасибо, что вошла в мою жизнь и сделала меня счастливым, моя любимая жена! В твоих глазах я вижу солнце!» – поделился Нодар.

Для регистрации брака невеста выбрала белое облегающее платье с разрезом, а жених был в темном классическом костюме.

Мужчина поздравил с праздником любви своих поклонниц.

Напомним, что артист активно занят творчеством и принимает участие в шоу «Один в один» на телеканале «Россия». В этой программе звезды соревнуются в мастерстве перевоплощений. В новом выпуске Нодару предстоит перевоплотиться в одного из членов жюри – в певицу Айову. Он во второй раз будет выступать перед оригиналом!

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