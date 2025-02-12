«Ощущение сумасшествия»: Чумаков высказался об Ангарской в образе Бабкиной

Певец Алексей Чумаков, занимающий кресло члена жюри в шоу «Один в один», пребывал в недоумении после выступления звезды Comedy Woman Надежды Ангарской в образе Надежды Бабкиной. Он заявил, что артистка не смогла скопировать голос знаменитой исполнительницы.

«Если говорить, похоже или не похоже, то… движениями — похоже, лицо — похоже, вокал не похож. Но это иногда, может быть, и не нужно. Вы настолько цельно дарите вот это ощущение сумасшествия… Поэтому я могу сказать, что я сидел и думал, надо покопаться — здесь слишком, она так не поет. А потом думаю, да зачем мне это все анализировать?!» - приводит слова Чумакова StarHit.

При этом Алексей похвалил Надежду за юмор и смелость. Он также назвал артистку роскошной и обаятельнейшей.

«Такое ощущение, что вы просто творите чудеса, а мы кайфуем от чудес. Даже анализировать не хочется», - заключил Чумаков.

Ранее Надежда Ангарская призналась, что столкнулась с проблемами со здоровьем. По словам артистки, врачи предупредили ее об угрозе сахарного диабета.