Звезда шоу «Холостяк» рассказала о связи с Тимуром Батрутдиновым после проекта

Звезда романтического шоу «Холостяк» Галина Ржаксенская рассказала, что поддерживает связь с Тимуром Батрутдиновым после проекта. Она дала интервью WomanHit.ru.

Блогер и участница многих телевизионных шоу стала мамой, но сейчас ее сердце свободно. Зрители запомнили Галину благодаря шоу «Холостяк», где она боролась за сердце телеведущего и юмориста. Оказалось, что они не утратили связь даже после шоу.

«Нет, мы не общаемся, прошло уже много времени после проекта. Но поддерживаем связь с Тимуром. Всегда рада, когда его вижу, но близко мы не общаемся», – поделилась женщина.

Ржаксенская призналась, что после выхода шоу ее жизнь сильно изменилась. После появления на ТВ она стала блогером, но это еще не все.

«Изменились и мои отношения с мужчинами, когда я увидела себя со стороны. По моим ощущениям они стали мягче», – объяснила звезда.

Но сейчас сердце Галины свободно. Она отметила, что хотела иметь в жизни красивую историю любви, но находится в режиме ожидания. Своего идеального партнера она описывает так: уверенный в себе, с чувством юмора, умеет брать ответственность и создавать ощущение, что за ним – как за каменной стеной.

Напомним, что Тимур Батрутдинов тщательно скрывает личную жизнь и даже СМИ не могут узнать, кто является его спутницей. Возможно, мужчина тоже сейчас одинок.

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