«Хочется встретить абьюзера»: мечтающая о детях Ольга Бузова шокировала неожиданным высказыванием

38-летняя Ольга Бузова до сих пор не встретила свое счастье. Телеведущая не скрывает, что хочет найти вторую половину и родить детей, но пока она сосредоточена на карьере. Звезда рассказала о своей неожиданной мечте — встретить мужчину-абьюзера.

У поющей телеведущей очень активный график — она поет, ведет различные ток-шоу и теперь участвует в съемках фильма. Звезда признается, что порядком устала от напряженной работы, и ей хочется простого женского счастья.

«Знаете, чем больше я работаю, тем больше мне хочется встретить того самого абьюзера, который запретит мне работать. И уложит меня поспать. Хочется», — приводит ее слова Kp.ru.

Ольга задумалась о том, что работа занимает у нее очень много времени. Из-за этого экс-ведущая «Дома-2» редко общается с близкими, но ей хочется исправить эту ситуацию.

Бузова старается чаще видеться и с подругами и находит для них время в своем загруженном графике. Звезда не считает нормальным, когда люди игнорируют близких из-за работы.

В 2012 году Ольга вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова, с которым она прожила в браке четыре года. Спортсмен сейчас счастлив с Анастасией Костенко, родившей ему четырех детей. После этого у Бузовой были романы, но они не приводили к ЗАГСу.

Напомним, Ольга Бузова призналась, что в этом году у нее не было удачных свиданий. Звезда считает, что причина ее одиночества — отсутствие трепетного отношения со стороны мужчин.