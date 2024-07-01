Звезда шоу «Импровизаторы» признался в употреблении алкоголя перед концертами

Комик Дмитрий Позов признался, что иногда звезды шоу «Импровизаторы» позволяли себе выпить перед тем, как выйти на сцену. При этом он уточнил, что артисты всегда были во вменяемом состоянии.

Импровизатор рассказал, что из-за напряженной работы они вместе с коллегами по проекту могут себе позволить употребить алкоголь, но не в таких объемах, чтобы появлялись проблемы с речью.

«Такого, чтобы человек переборщил настолько, чтобы срывал процесс, не было. В этом плане мы профессионалы», - заявил Позов на YouTube-канале «Макарена».

По словам Дмитрия, алкоголь перед концертами никогда не пил Сергей Матвиенко, так как он совсем не употребляет спиртное.

Напомним, что Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Антон Шастун и Арсений Попов стали известны благодаря шоу «Импровизация» на ТНТ, в котором без сценария участвовали в различных сценках. Ведущим был юморист Павел Воля. Однако спустя несколько лет проект был закрыт, и артисты перешли на телеканал СТС с программой «Импровизаторы».

Ранее певица Полина Гагарина призналась, что перестала употреблять алкоголь.