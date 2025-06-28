Звезда шоу «Голос» Акмаль сделал предложение своей девушке в Италии

Звезда проекта «Голос» Акмаль сделал предложение своей возлюбленной спустя четыре года отношений. Радостной новостью певец поделился с поклонниками в социальных сетях.

21-летний артист вместе со своей девушкой Александрой проводят отпуск в Италии. Именно там, во время поездки на катере по озеру Комо, Акмаль предложил любимой стать его женой.

Подписчики Акмаля узнали об этом событии благодаря видео, опубликованному в микроблоге певца. Сначала девушка долго целовала возлюбленного и не выпускала его из своих объятий, а затем Акмаль неожиданно встал на одно колено.

«Десять дней как жених и невеста», — прокомментировал музыкант.

Интересно, что всего несколько месяцев назад Акмаль оправдывался в прямом эфире перед подписчиками за отсутствие долгожданного кольца на пальце Александры. Инициатором этого события стала Ольга Бузова. Во время комедийного шоу исполнительница хита «Мало половин» задала молодому человеку неудобный вопрос: «Где кольцо?»

Известно, что девушка артиста родом из Самары, но сейчас пара живет в Москве. Акмаль никогда не скрывал свою избранницу от аудитории. Несмотря на это, он несколько раз подчеркивал, что хотел бы обратить внимание фанатов больше на свое творчество, нежели на личную жизнь.

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