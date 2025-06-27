Елена Перминова вернулась к молодому манекенщику во Францию. Об этом стало известно из соцсетей.

Модель Елена Перминова после слухов о расставании с 29-летним возлюбленным Тарасом Романовым неожиданно прилетела к молодому человеку во Францию. Визит оказался внезапным и для самого манекенщика — Перминова призналась, что хотела сделать ему сюрприз.

«Тарас был в шоке! Думаю, что я заслужила медаль за лучшую конспирацию! Потому что для него я была далеко в Подмосковье, собирая грибы. Свою легенду я продуманно подкрепляла своими архивными фото», — поделилась она.

В итоге Перминова выложила совместное фото с Романовым во время модного показа, в котором он участвовал.

Напомним, слухи о расставании пары появились в начале июня — поклонники заметили, что из блога Перминовой исчезли все совместные снимки возлюбленных.

Ранее мы писали о том, что продюсер рассказал, живут ли Муцениеце и Дранга вместе.