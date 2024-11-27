Звезда шоу «ЧБД» Нурлан Сабуров готов выступать на корпоративах за 2 млн рублей

Комик Нурлан Сабуров не стал поднимать ценник на новогодние корпоративы и готов выступать за 2 миллиона рублей. За эти деньги он готов веселить публику 25 минут.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, можно заказать Сабурова и на три с половиной часа, но тогда придется заплатить уже на 3,5 миллиона рублей. При этом звезду шоу «ЧБД» можно пригласить в дуэте с Тамби Масаевым, но это обойдется уже в 4,5 миллиона рублей.

Нурлан требует предоставить ему отдельную гримерку площадью не менее 20 квадратных метров с гладильной доской и утюгом.

Кроме того, комик просит мед, лимон, чай воду, а также две бутылки виски выдержкой не менее 15–18 лет и овощную нарезку.

Организаторы также должны позаботиться о том, чтобы в гримерке был лак и паста для укладки волос.

Ранее сообщалось, что звезды «ЧБД» готовы выступать на новогодних корпоративах примерно в три раза дешевле большинства российских артистов. Так, Тамби Масаев может провести праздник для заказчика в дуэте с ведущим Comedy Radio Тимуром Ромашко за 1,5 миллиона рублей +10% налога.