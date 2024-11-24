Ни за какие деньги: звезды шоу «ЧБД» готовы выступать на корпоративах только при одном условии

Звезды «ЧБД» готовы выступать на новогодних корпоративах примерно в три раза дешевле большинства российских артистов. За шоу юмористов-импровизаторов придется заплатить от 1,5 до 3 миллионов рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, никто из участников популярного шоу не выступает на корпоративах в одиночку. Так, Тамби Масаев готов провести праздник для заказчика только в дуэте с ведущим Comedy Radio Тимуром Ромашко. За свои услуги артисты просят 1,5 миллиона рублей +10% налога.

Кроме того, ребята готовы позвать с собой Илью Макарова, но за трио заплатить придется уже 3 миллиона рублей, а также налоги. При этом в одиночку Макаров выступать категорически отказывается.

В гримерку артисты просят поставить воду, чай, кофе, бутерброды без свинины, сырную нарезку и лимонад. Больше никаких требований в райдере звезд «ЧБД» нет.

Единственные, кто ни за какие деньги не соглашается на корпоративы — это Эмир Кашоков и Рустам Рептилоид.

Ранее сообщалось, что российские артисты из так называемой «старой гвардии» оказались самыми востребованными в новогоднюю ночь. Лариса Долина, Полина Гагарина, Анна Asti, Григорий Лепс выступят после боя курантов в московских ресторанах.