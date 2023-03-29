Звезда шансона Алена Андерс вышла из комы и обвинила сожителя в избиении

Месяц назад известная певица Алена Андерс впала в кому после получения тяжелой травмы головы. Что именно произошло со звездой шансона, полиции узнать от нее не удалось, поэтому пришлось опрашивать ее близких. Так появилась версия, рассказанная сожителем артистки, связанная с упавшим зеркалом. По его словам, именно оно привело к тому, что вокалистка оказалась в критическом состоянии.

Благодаря стараниям врачей Алену все-таки удалось спасти, и она пришла в сознание. Как только певица начала чувствовать себя немного лучше, к ней пришли следователи, чтобы разузнать об истинных обстоятельствах получения травмы. Артистка сразу же опровергла слова сожителя о зеркале и заявила, что ее на самом деле избил возлюбленный.

После получения новых сведений полиция начала разыскивать виновного, но его и след простыл. Сожитель Алены Андерс объявлен в розыск. А певица продолжает лечение.

Ранее появилась информация о новой госпитализации 85-летнего Николая Дроздова. Около двух месяцев назад он попал в больницу с семью переломами ребер. Телеведущий отметил, что его кости стали хрупкими из-за вегетарианства, именно поэтому сейчас он постепенно возвращает мясо в свой рацион питания. Однако до конца он все еще не восстановился. Чтобы полностью вернуться к нормальной жизни, Николаю Николаевичу необходимо будет вновь лечь в клинику.