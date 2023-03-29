«Это не шутка»: 85-летнего Николая Дроздова вновь госпитализируют и изолируют от родственников

Около двух месяцев назад телеведущий Николай Дроздов попал в больницу после серьезного падения. Он сломал семь ребер грудной клетки и до сих пор до конца не восстановился. Ему потребуется еще одна госпитализация, чтобы поправить здоровье и вернуться к привычной жизни.

85-летний Дроздов признался, что ему необходимо еще два-три месяца на реабилитацию. Он находится под постоянным наблюдением врачей, но дома. Правда, в скором времени ему все же придется на какое-то время перебраться с больницу. Причем там все будет довольно строго – никаких посетителей, только медики.

«Семь переломов ребер было – это не шутка. Открытые боли все излечены, надо теперь заниматься восстановлением. Меня переводят в другую больницу, в отделение реаниматологии и реабилитологии», - рассказал Николай Николаевич изданию mk.ru.

В какой именно клинике будет теперь лежать телеведущий, он не уточнил, но заявил, что она очень серьезная. Там специализируются на тяжелых травмах, в том числе черепно-мозговых.

Пока Николай Дроздов находится дома, и его все устраивает. Семья окружила его со всех сторон теплом и заботой. Его вкусно кормят, да и в целом он ни в чем не нуждается. При этом ведущий больше не возвращается на полное вегетарианство, так как из-за отсутствия мяса в рационе питания его кости стали слишком хрупкие.

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