Звезда шансона Алена Андерс попала в больницу с травмой головы из-за упавшего зеркала

Звезда шансона Алена Андерс попала в одну из столичных больниц с тяжелой черепно-мозговой травмой. Известно, что на голову артистке упало зеркало в спальне. Об этом пишет mk.ru.

По данным издания, 17 февраля исполнительница Алена Бурмакина, выступающая под псевдонимом Алена Андерс, была в своей квартире и случайно задела тяжело зеркало. Оно висело на стене, но упало 28-летней девушке на голову.

Знаменитость потеряла сознание, а когда очнулась, поняла, что с ней произошло. Она увидела рядом с собой то самое зеркало, которое висело в комнате. Пострадавшая не стала обращаться к врачу, а подумала, что головные боли сами пройдут. Когда домой вернулся гражданский муж певицы, то обнаружил ее без сил на кровати. Алена рассказала обо всем, но снова отказалась звонить в скорую. Звезда позвонила медикам только 19 февраля, когда ее состояние резко ухудшилось. Она стала терять сознание.

СМИ пишут, что Алену госпитализировали в реанимацию с подозрением на кровоизлияние в мозг. Ее состояние оценивается, как стабильно тяжелое.

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