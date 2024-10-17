Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян расстался с женой

Актер Андрей Гайдулян, известный по сериалам «Универ» и «СашаТаня», расстался с женой. Об этом рассказал источник в окружении артиста.

Подробности приводит StarHit.

Издание узнало, что актер полтора года как свободный человек. Хотя свидетельство о разводе пока не получено.

«Ребята разъехались еще прошлым летом… Они решили никому не сообщать, когда и почему разошлись», - сообщил журналистам инсайдер.

По его словам, Гайдулян и Александра Велескевич остались в хороших отношениях: они снялись в новом сезоне сериала «СашаТаня», выпустили совместный спектакль. При этом на съемочной площадке бывшие супруги ведут себя так, что никто не подозревал о разводе.

«Так что они оба уже давно свободные люди, и измен в их отношениях не было», — добавил источник.

Некоторое время назад Гайдуляна заметили в клубе с неизвестной брюнеткой. В Сети стали обсуждать, что девушка вела себя слишком фривольно и куда смотрела жена.

Ранее сообщалось, что певец Эмин Агаларов поддержал бывшего мужа певицы Алсу Яна Абрамова. Он назвал бизнесмена «красавчиком» и добавил, что уважает его.