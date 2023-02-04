Звезда сериала «Жизнь по вызову» Олег Каменщиков раскрыл правду романа с Кондулайнен

Олег Каменщиков, последнее время известный по роли в сериале «Жизнь по вызову», рассказал интимные подробности романа с Еленой Кондулайнен. Оказалось, что актеры просто заскучали.

Роман был игрой, чтобы поднять востребованность у публики, признался Каменщиков. Эту идею подала Лена. Соединившись в творческий дуэт и изображая легкий роман, актеры все равно не давали подтверждающих речей.

Однако сейчас Кондулайнен и Каменщиков связь не общаются. Узнав о проблемах со здоровьем, Олег написал сообщение, но Елена на ответила. Актер посчитал, что Кондулайнен просто не хочет жаловаться.

Ранее мы писали, что Елена Кондулайнен вышла на связь впервые за полтора года: «Мне ничего не нужно, я на пенсии».