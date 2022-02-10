Елена Кондулайнен вышла на связь впервые за полтора года: «Мне ничего не нужно, я на пенсии»

Полтора года назад после болезни артистка пропала со всех радаров. Елена перестала отвечать на звонки коллег и ни с кем не общалась. В театре она не появлялась с момента попадания в больницу, однако больничные листы исправно отправляет и получает заработную плату.

«В театре никто ничего не знает, что с ней. На телефонные звонки Лена не отвечает. Но в театре есть люди, которые должны поддерживать с ней связь… Будем надеяться, что Лена все-таки не одна, что рядом с ней ее взрослые сыновья Александр и Михаил», — сообщил актер Евгений Герчаков.

Актеры Московского театра Луны забили тревогу и заявили о пропаже Елены. Обеспокоенные коллеги попросили журналистов связаться с Еленой, так как самостоятельно не могли получить никакой информации от нее. Актриса пошла на контакт с прессой, но осталась недовольна тем, что ее потревожили.

«Оставьте меня в покое, я ничего не хочу. Ага, беспокоятся обо мне?! Мне ничего не нужно, я уже на пенсии», — раздраженно ответила корреспондентам «Комсомольской правды» Кондулайнен.

Судя по всему, женщина еще не восстановилась после инсульта. Сейчас ей помогают дети и сиделка. Трудно сказать, когда она сможет вернуться к полноценной жизни.