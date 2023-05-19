Звезда сериала «Заполярный вальс» Алексей Анищенко признался, что краснеет при фанатах

Популярный сериальный актер Алексей Анищенко рассказал о работе и раскрыл свое отношение к славе и известности. Об этом сообщается на сайте WomanHit.ru.

Он отметил, что для него актерская профессия – это не слава, узнаваемость и популярность. Анищенко добавил, что он начинает краснеть, стесняться и зажиматься, когда к нему подходят с просьбой сделать фото или дать автограф.

«Я же не Леонардо ди Каприо и не Аль Пачино, не снялся в чем-то действительно великом. Но я никогда не сомневался в своих актерских способностях», – подчеркнул Алексей.

По его словам, он пришел в Щуку на прослушивание и его сразу взяли на конкурс. В ГИТИСе с прослушивания попал на второй тур, а после прослушивания в Щепке худрук сказал, что его берет.

Актер отметил, что программу с ним никто не готовил, он читал ее самостоятельно перед матерью, читал по своим ощущениям.

«И, видимо, моя естественность, харизма, как сейчас говорят, сыграла роль», – вспоминает Анищенко.

Он добавил, что когда выпускался из института, у него было две премии: международная за лучшую мужскую роль и «Золотой лист».

Кроме этого, в театры актера всегда брали без показов. Он говорит, что не сомневается в своих профессиональных качествах. У молодого человека, скорее, больше внутренних, психологических проблем, связанных с эмоциональностью, характером.

«Есть свое амплуа, свое место в кинематографе, и я надеюсь, лучшие роли еще впереди», – заключил Анищенко.

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