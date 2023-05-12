«Не будет слушаться»: актер Евгений Стычкин сравнил себя с Аллой Пугачевой

Евгений Стычкин является кумиром для миллионов поклонников и всегда с радостью рассказывает о себе. С недавних пор блистательный актер стал еще и режиссером. Он занимается спортом, развивается и открывает новые таланты. А в новом интервью знаменитость сравнил себя с певицей Аллой Пугачевой.

Артист в беседе с WomanHit.ru признался, что сейчас стал меньше работать. Он берется только за те проекты, которые ему действительно интересны. Некоторые думают, что Стычкин достиг планку, но он уверяет, что это не так.

«Я как раз побаиваюсь, что режиссерская деятельность может помешать моей актерской карьере из-за того, что физически не хватает на все времени. К тому же для многих молодых режиссеров я что-то типа Аллы Пугачевой. «Взять Стычкина? Да нет, давайте кого-то попроще. К тому же он еще и режиссер теперь — он же не будет слушаться», – делится звезда.

Но Евгений говорит, что с новой профессией взглянул на кино под другим углом. Он понял, как это важно, когда актер приходит не со своим видением персонажа, перечеркивая все, что написано в сценарии, а может принять идею режиссера и блестяще ее воплотить.

«Но многие меня побаиваются, и я волнуюсь, как бы моя режиссура не обломала мою актерскую дорожку», – признался знаменитость.

Сейчас Стычкин мечтает о большой роли, к которой нужно было бы несколько месяцев усердно готовиться. Он готов тренироваться и сниматься даже в Сибири.

«Я жду таких предложений. Не дождусь — придется самому придумать и самому снять», – добавил актер.

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