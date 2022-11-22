Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская назвала самую сексуальную часть женского тела

Самбурская рассказала, что пятая точка больше всего привлекает сильный пол, поэтому она призвала молодых девушек заниматься спортом и больше приседать. Актриса также призналась, что, если бы могла вернуться на несколько лет назад, сказала бы себе 15-летней больше делать упражнений для ягодиц.

Кроме пятой точки, по мнению Настасьи, мужчины смотрят на пышную женскую грудь. Однако ничего не может быть сексуальнее интеллекта, даже самые аппетитные формы.

С мнением артистки согласилась и звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова. Она тоже считает, что для мужчин нет ничего привлекательнее, чем упругие ягодицы.

Кстати говоря, Пермякова накануне появилась на премьере комедии «Умная Маша» в кинотеатре «Октябрь» вместе с молодым избранником и ответила на несколько вопросов по поводу недавних новостей о свадьбе.