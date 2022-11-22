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14:38, 22 ноября 2022
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Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская назвала самую сексуальную часть женского тела

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская назвала самую сексуальную часть женского тела

Уже несколько лет Настасья Самбурская усиленно занимается своей фигурой, стараясь приблизиться к своему идеалу. И недавно актриса делилась в социальных сетях, что сейчас, наконец-то, находится в лучшей форме. Настасья опубликовала фотографии в купальнике и похвасталась фанатам результатами своих трудов.

Поклонники артистки остались под большим впечатлением от фигуры Самбурской. Некоторые пользователи даже назвали ее своей мечтой. А сама актриса призналась, что не просто так усиленно тренировалась и ограничивала себя в питании. На самом деле Настасья стремится найти себе достойного мужчину, а, по ее мнению, нет ничего привлекательнее подтянутой женской попы.

Настасья Самбурская похвасталась фигурой

Настасья Самбурская похвасталась фигурой

Фото: Личный блог Настасьи Самбурской

Самбурская рассказала, что пятая точка больше всего привлекает сильный пол, поэтому она призвала молодых девушек заниматься спортом и больше приседать. Актриса также призналась, что, если бы могла вернуться на несколько лет назад, сказала бы себе 15-летней больше делать упражнений для ягодиц.

Кроме пятой точки, по мнению Настасьи, мужчины смотрят на пышную женскую грудь. Однако ничего не может быть сексуальнее интеллекта, даже самые аппетитные формы.

С мнением артистки согласилась и звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова. Она тоже считает, что для мужчин нет ничего привлекательнее, чем упругие ягодицы.

Кстати говоря, Пермякова накануне появилась на премьере комедии «Умная Маша» в кинотеатре «Октябрь» вместе с молодым избранником и ответила на несколько вопросов по поводу недавних новостей о свадьбе.

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