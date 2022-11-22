Сыгравшая свадьбу 50-летняя Светлана Пермякова появилась на публике с молодым избранником

Недавно звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова шокировала поклонников новостью о свадьбе. Актриса опубликовала в социальной сети фотографию в свадебном платье из Минска и сообщила, что теперь замужняя женщина.

На премьере российской комедии «Умная Маша» в кинотеатре «Октябрь» Пермякова появилась впервые после столь громкого объявления. Она рассказала, что на самом деле все это была просто шутка. Роль жениха сыграл актер Роман Попов. Свадебные образы артисты примерили ради съемок в новом проекте. Однако подписчики восприняли все слишком серьезно, и стали присылать им поздравления, поэтому Светлане пришлось признаться.

На светское мероприятие Пермякова пришла вместе с молодым избранником, продюсером Максимом Скрябиным, с которым у них разница в возрасте 19 лет. Между ними завязались отношения несколько лет назад, и у пары даже родилась дочь Варвара. Актриса до последнего скрывала роман со своим помощником, однако призналась, когда беременность была слишком заметна.

До брака дело так и не дошло. Однако Светлана Пермякова и Максим Скрябин продолжают поддерживать хорошие отношения и воспитывать вместе дочь.

Недавно другая звезда раскрыла свои чувства к бывшему избраннику. Анастасия Решетова честно рассказала о чувствах к Тимати.