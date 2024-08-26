Звезда сериала «Универ» Мартынов рассказал о сложностях перехода из театра в кино

Актер Александр Мартынов заявил, что в театральных вузах не учат играть в кино. По его словам, бывшим студентам приходится изучать правила киноиндустрии практически с нуля.

Звезда сериала «Универ» пояснил, что в театральных вузах нет понимания «игры», поскольку в кино все минималистично. На пробах артистов зачастую просят убрать «театральность».

«Хотите в кино — идите учитесь отдельно, как играть в кино. Хотите в театр — идите в театральные вузы», — рассказал актер в программе «Тет-а-тет с Марусей» на 360.ru.

При этом актер считает важным актерское образование в плане начитанности, словарного запаса и культурного базиса.

Он отметил, что театр подходит далеко не всем. За маленькую зарплату артистам приходится служить с утра до вечера. Мартынов считает игру в театре «делом для фанатиков».

Ранее актер Александр Мартынов рассказал о съемках в продолжении «Универа». Так, по словам знаменитости, сначала он не хотел принимать в них участие.