Хотел отказаться от участия в новом «Универе»: актер Мартынов рассказал о съемках в продолжении ситкома

Сыгравший роль Валентина в сериале «Универ» актер Александр Мартынов рассказал о съемках в продолжении ситкома. Так, по словам знаменитости, сначала он не хотел принимать в них участие.

Мартынов дал интервью Teleprogramma.pro. В нем он заявил, что сначала вообще не планировал сниматься в продолжении популярного ситкома. На решение актера повлияли подробности сюжета, с которыми он ознакомился при чтении сценария.

«Знаете, сначала даже была мысль отказаться, но, когда я узнал подробности сюжета, какие повороты придумали авторы, как начал развиваться мой персонаж, я с удовольствием согласился», — отметил Александр.

Также звезда «Универа» поделился мнением, что подобные сериалы могут продолжаться бесконечно. Но для этого в строю должны оставаться основные актеры.

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