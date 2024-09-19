Звезда сериала «Улица» Леля Баранова раскрыла подробности свадьбы. Об этом сообщает StarHit.

16 сентября актриса Леля Баранова, известная ролями в сериалах «Улица» и «Фитнес», поделилась свадебными фотографиями в блоге. Теперь знаменитость раскрыла некоторые детали торжества. Она рассказала, что на свадьбе присутствовали только самые близкие родственники молодоженов.

«Запомнилось все. Это было волнительно. Прослезилась мама от волнения и счастья, а следом и я», — рассказала она.

Баранова отказалась называть имя возлюбленного и рассказывать, кем он работает.

«Муж не имеет отношения к миру шоу-бизнеса, совсем непубличный человек. У него серьезная профессия и работа. Вместе мы уже два года, а предложение руки и сердца любимый сделал мне этой весной», — добавила она.

Актриса призналась, что не исключает, что вскоре станет мамой. Однако спешить она не хочет.

«Дети — это прекрасно. Мы будем рады и мальчику, и девочке, но торопиться пока не хочется», — заявила она.

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