Опубликовано 18 сентября 2024, 20:491 мин.
Ксения Бородина впервые пришла на премьеру с Сердюковым и ответила, когда свадьба
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Блогер Ксения Бородина впервые пришла на премьеру с бойфрендом Николаем Сердюковым. Пара ответила на самый часто задаваемый вопрос, когда свадьба.
Бородина и Сердюков посетили премьеру шоу «Звезды в джунглях». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».
Журналисты интересовались, какой самый частый вопрос к их паре. Сердюков сказал, что обычно спрашивают, когда свадьба. Журналисты не растерялись и спросили, когда.
«Если многое будете знать, плохо будете знать. Я за вас переживаю. Всему свое время. Я за вас переживаю», - произнес Сердюков.
Журналисты спрашивали, скоро ли состоится важное событие.
«Ксения Кимовна, вы готовы?» - обратился Николай к избраннице.
«Но не сейчас, не в данную секунду», - ответила Ксения.