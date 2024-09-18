Ксения Бородина впервые пришла на премьеру с Сердюковым и ответила, когда свадьба

Блогер Ксения Бородина впервые пришла на премьеру с бойфрендом Николаем Сердюковым. Пара ответила на самый часто задаваемый вопрос, когда свадьба.

Бородина и Сердюков посетили премьеру шоу «Звезды в джунглях». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Журналисты интересовались, какой самый частый вопрос к их паре. Сердюков сказал, что обычно спрашивают, когда свадьба. Журналисты не растерялись и спросили, когда.

«Если многое будете знать, плохо будете знать. Я за вас переживаю. Всему свое время. Я за вас переживаю», - произнес Сердюков.

Журналисты спрашивали, скоро ли состоится важное событие.

«Ксения Кимовна, вы готовы?» - обратился Николай к избраннице.

«Но не сейчас, не в данную секунду», - ответила Ксения.