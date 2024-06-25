Звезда сериала «Уэнсдэй»: раскрыта личность предполагаемого избранника Алены Водонаевой

Телеведущая Алена Водонаева не раскрывает подробности своей личной жизни. Однако недавно звезда реалити-шоу «Дом-2» намекнула на отношения с известным голливудским актером. Издание Super.ru выяснило, кто является предполагаемым возлюбленным знаменитости.

В распоряжении издания оказалось видео со съемок YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» с участием Алены Водонаевой. В разговоре с ведущей знаменитость призналась, что состоит в отношениях с голливудской звездой. Она не стала раскрывать имя возлюбленного, но показала коллеге его страницу в соцсетях. 41-летняя телеведущая намекнула, что избранник намного младше нее и снимался в известном сериале, а общаются влюбленные на английском языке.

Алена Водонаева также утверждает, что регулярно переписывается с таинственным возлюбленным и уже готовится к их первому свиданию.

«Пойду в нежном платье, чтобы сбалансировать нашу разницу в возрасте», — отметила знаменитость.

По информации Super.ru, новым избранником Алены Водонаевой может быть 22-летний канадский актер Перси Хайнс Уайт, который прославился ролью в сериале «Уэнсдэй». Судя по соцсетям телеведущей, она не скрывает, что молодой актер ей симпатичен. Так, в своем Telegram-канале она посвящает артисту посты и оценивает его фото в соцсетях. При этом, по словам знаменитости, Перси Хайнс Уайт смотрит ее истории в личном блоге.

Ранее сообщалось о том, что в январе этого года Алена Водонаева вышла в свет с 22-летним спортсменом Григорием Тер-Мкртичаном, которого назвали предполагаемым избранником телеведущей.