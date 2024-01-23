Телеведущая Алена Водонаева встречается с 22-летним спортсменом

41-летняя телеведущая Алена Водонаева вышла в свет с новым бойфрендом. Предполагаемым избранником звезды оказался 22-летний Григорий Тер-Мкртичан.

Водонавева появилась с новым избранником на премьере фильма «Присцилла: Элвис и я». Они выбрали для выхода в свет сдержанные образы в черных тонах. На видео, которое опубликовал портал Super, пара держится за руки.

Издание выяснило, что избраннику звезды 22 года. Он окончил Московский государственный строительный университет, но, судя по всему, предпочел своей специальности спорт. Григорий профессионально занимается самбо. Отец молодого человека является совладельцем компании по грузовым перевозкам. Сестра Тер-Мкртичана руководит магазином одежды.

Григорий не рассказывает о своих отношениях в Сети. На премьере Алена и ее избранник старались не привлекать внимание журналистов. В кинотеатр они приехали вместе, но на красную дорожку Водонаева вышла в одиночестве. Со спутником она воссоединилась уже на мероприятии.

По информации издания, влюбленные начали встречаться недавно, они вместе около месяца.

Телеведущая была дважды замужем. В 2009 году она стала супругой бизнесмена Алексея Малакеева, которому родила сына Богдана. Пара рассталась в 2011 году. В 2017 году Водонаева вступила в брак с диджеем, музыкантом Алексеем Комовым. Супруги развелись в 2019 году.

Ранее Алена Водонаева вмешалась в конфликт Бородиной и Жигаловой и высмеяла обеих.