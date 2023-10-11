Звезда сериала «Триггер» Ангелина Стречина рассказала о конфузе на свадьбе

Актриса Ангелина Стречина, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Триггер», поделилась подробностями двойной свадьбы со звездой фильма «Легенда о Коловрате» Ильей Малаковым. Артистка призналась, что бракосочетание не обошлось без конфуза и приключений.

Первое торжество прошло на родине жениха в Рязанской области. Пара устроила праздник в древнерусском стиле, исключив из развлекательной программы стандартные конкурсы и развлечения. Вторую церемонию актеры решили провести в Подмосковье. Праздник прошел в стиле диско.

По словам 27-летней Стречиной, идеи для торжеств пришли к ним случайно. Так, например, при выборе зала для банкета им случайно попалась боярская палата, а потом к свадебному платью было решено добавить кокошник.

При этом обе свадебные церемонии не обошлись без конфузов. В частности, в день бракосочетания шел проливной дождь, а жених должен был приехать за невестой в кабриолете. Кроме того, Стречина и Малаков приехали на выездную регистрацию без паспортов.

«В день свадьбы мы расписались в свидетельстве о браке, и только потом получили штампы», —приводит издание Hello! Russia слова актрисы.

Ранее мы писали, что Ангелина Стречина едва не умерла в собственной квартире. Она была в ванной комнате, когда из колонки пошла холодная вода. Актриса попросила своего жениха Илью Малакова проверить, в чем дело, но неожиданно почувствовала головокружение и потеряла сознание. Оказалось, что она надышалась угарным газом.