Оказалась на грани смерти: звезда «Триггера» Ангелина Стречина отравилась угарным газом

У 26-летней актрисы Ангелины Стречиной только начался расцвет карьеры. В ее фильмографии сейчас насчитываются известные проекты, такие как «Пищеблок», «Триггер», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Мистер Нокаут» и другие. Однако недавно молодая артистка оказалась при смерти, и ее жизнь могла оборваться в один момент.

В личном Телеграм-канале Стречина рассказала об инциденте, произошедшем с ней 6-го января. Ангелина едва не умерла в собственной квартире. Она была в ванной комнате, когда в какой-то момент из колонки пошла холодная вода. Она попросила своего жениха Илью Малакова проверить, в чем дело, но неожиданно почувствовала головокружение. Актриса поделилась, что перед глазами все начало двоиться, а затем она и вовсе потеряла сознание.

Пришла в себя Ангелина уже в зале. Возлюбленный перенес ее из ванной и пытался привести ее в чувство. «Илья в панике спрашивает меня, слышу ли я его. Самое страшное, что я ничего не успела понять и заметить. Спасибо, что Илья успел все понять и спасти нас», - сообщила актриса.

После инцидента молодые люди вызвали аварийную службу, а также скорую помощь. Сейчас Ангелина уже чувствует себя намного лучше. Она призвала поклонников быть внимательными в подобных ситуациях, ведь они могут действительно причинить серьезный вред здоровью.

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