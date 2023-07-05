Звезда сериала «Триггер-2» Андрей Назимов раскрыл подробности своей жизни

Звезда сериалов «Воскресенский», «Триггер−2» и «Актрисы» Андрей Назимов поделился с WomanHit.ru подробностями личной жизни и режиссерским опытом.

Андрей Назимов с 2008 года служит в «Студии театрального искусства», именно поэтому он так редко появляется на экранах ТВ. За время его работы в театре актер стал считать это место домом, а коллег по труппе — семьей.

«Я люблю кино, при этом обожаю театр — и это всегда борьба, что очень расстраивает. Приходится постоянно балансировать», — сообщает артист.

Назимов снял свой дебютный фильм «Играй со мной» про невостребованного актера. Андрей сообщил, что в условиях пандемии, когда работа театров была приостановлена, он осознал, что необходимо иметь «страховку».

Для актера-стрельца очень важно ощущение свободы, ему нужны путешествия и новые знакомства. Он отмечает, что реализовывать эти потребности в большей степени помогает кино.

Также актер рассказал о своей дружбе с Михаилом Барышниковым, которого он воспринимал как наставника.

Говоря о детстве, он вспомнил, что часто ходил в лес за грибами, ловил рыбу. У него была полная свобода, за которую теперь Назимов очень благодарит родителей.

Актер вспомнил, как отец поддержал выбор сына. Родственники Назимова — творческие люди, поэтому увлечения театром восприняли положительно. После неудачной попытки поступления во МХАТ Андрей пошел в театральное училище имени Львова в Твери.

Говоря о звездных родственниках, актер уверяет, что никакой помощи он не получал: «Это такая профессия — если ты не талантлив, нечего здесь делать».

Напомним, у Андрея есть 11-летний сын Даня. Для Назимова важно быть сыну другом, он редко пользуется отцовским авторитетом. Когда актер вспоминает себя в этом возрасте, он замечает, как сильно изменилось время: «Я видел много ужасного, много боли, нелепых смертей».

Именно творчество помогло Андрею пережить тяжелые периоды и даже гибель сестры. Теперь актер очень близок со своей племянницей, которая в 7 лет осталась одна.

Говоря о бывшей супруге, Марии, он отмечает, что разлад в актерской паре произошел из-за конкуренции, которая часто возникает в творческих семьях.

Сейчас Андрей готов для новой любви. Он отметил, что важно, учитывая все ошибки прошлого, выстраивать искренние непотребительские отношения. Актер отметил, что опыт своих родителей имеет для него большое значение: семья Назимого прожила вместе всю жизнь. Однако артист убежден, что если любовь приносит боль — лучше расстаться и жить в покое и одиночестве.

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