25-летний сын Юлии Меньшовой и Игоря Гордина сыграл свадьбу с актрисой Марией Кукушкиной

16 мая Андрей Гордин, сын российских актеров Юлии Меньшовой и Игоря Гордина, сообщил о помолвке со звездой сериала «Триггер» Марией Кукушкиной. 20 июня пара сыграла свадьбу.

Об этом сообщает StarHit.

Андрей и Мария вместе с 2019 года. Этим летом они узаконили свои отношения. На свадьбе присутствовали только самые близкие.

«Сегодня женюсь на этой красивой и смешной девчонке», — поделился Андрей Гордин в своем личном блоге.

Позже звездный сын выложил фотографии обручальных колец.

Также известно, что Кукушкину тепло приняли в семье мужа. Так Юлия Меньшова и младшая сестра Андрея, Таисия, стали с Марией подругами.

Родители выступают для Андрея примером крепкой и счастливой семьи, поскольку они вместе уже 25 лет. И даже расставшись на четыре года, пара сошлась снова.

Избранница Андрея, Мария Кукушкина, подробности своей жизни не афиширует. Известно, что ей 27 лет, она окончила театральный вуз в Ярославле, и в ее актерской карьере 13 работ. Самой популярной стала ее роль в сериале «Триггер».

Ранее мы писали, как общественный деятель Екатерина Гордон отреагировала на недавнее интервью Юлии Меньшовой, в котором она усомнилась в компетентности юриста.