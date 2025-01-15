Звезда сериала «Татьянин день» улетела из России

По словам актрисы, в настоящий момент она находится на Бали. Также артистка показала поклонникам виллу, которую арендовала на время отпуска.

Рудова часто путешествует в компании сестры. Знаменитость признавалась, что у нее сложились теплые отношения со старшей сестрой, и они любят проводить время вместе. Актриса отмечала, что раньше у них с сестрой случались конфликты из-за разницы в возрасте, однако со временем они стали лучшими подругами.

Артистка рассказывала, что в детстве ей пришлось столкнуться с насмешками со стороны взрослых, а в школьные годы сверстники травили ее из-за худобы. По ее мнению, люди издевались над ней ради самоутверждения, но это лишь мотивировало ее становиться лучше и достигать своих целей. Звезда сериала «Татьянин день» подчеркивала, что она доверяла мнению матери и сестры, которые всегда ее поддерживали.

Ранее Наталья Рудова раскрыла, почему ей отказывают в ролях.