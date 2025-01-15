НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 января 2025, 10:56
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Звезда сериала «Татьянин день» улетела из России

Актриса Наталья Рудова рассказала, что улетела из России.
Звезда сериала «Татьянин день» улетела из России

© Starface.ru

Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова покинула Россию. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Звезда сериала «Татьянин день» улетела из России

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По словам актрисы, в настоящий момент она находится на Бали. Также артистка показала поклонникам виллу, которую арендовала на время отпуска.

Рудова часто путешествует в компании сестры. Знаменитость признавалась, что у нее сложились теплые отношения со старшей сестрой, и они любят проводить время вместе. Актриса отмечала, что раньше у них с сестрой случались конфликты из-за разницы в возрасте, однако со временем они стали лучшими подругами.

Артистка рассказывала, что в детстве ей пришлось столкнуться с насмешками со стороны взрослых, а в школьные годы сверстники травили ее из-за худобы. По ее мнению, люди издевались над ней ради самоутверждения, но это лишь мотивировало ее становиться лучше и достигать своих целей. Звезда сериала «Татьянин день» подчеркивала, что она доверяла мнению матери и сестры, которые всегда ее поддерживали.

Ранее Наталья Рудова раскрыла, почему ей отказывают в ролях.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Наталья Рудова
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