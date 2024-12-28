«Слишком красивая»: звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова раскрыла, почему ей отказывают в ролях

Актриса Наталья Рудова рассказала, почему режиссеры не дают ей роли в драматических фильмах. В эфире YouTube-шоу «ДаДа — НетНет» звезда сериала «Татьянин день» призналась, что режиссеры неоднократно отказывали ей в съемках из-за внешности.

По словам знаменитости, именно внешние данные на протяжении долгого времени и по сей день «мешают ей делать серьезную работу».

«Первый режиссер мне начинает говорить: „Знаете, все хорошо, но Вы слишком красивая. <…> Вы слишком красивая для главной героини, а на роль второго плана мы Вас не можем утвердить, потому что вы перекроете главную героиню“», — поделилась Наталья Рудова.

Однако, несмотря на это, звезда сериала «Татьянин день» не смогла избежать травли в подростковом возрасте. Причем критиковали внешность Натальи Рудовой не сверстники, а учителя.

«У меня всегда было свое мнение, но я никогда никому не грубила. Я — хорошо воспитанный человек, я уважаю старших, но я могла сказать свое мнение. Меня могли унизить перед всем классом. Я была худой: меня называли моделью или дистрофиком. Никогда не было проблем со сверстниками, именно с педагогами. Они меня просто терпеть не могли», — заявила артистка.

Ранее сообщалось о том, что Наталья Рудова выступила против блогеров в кино. Актриса заявила, что большинство из них бездарны в этой сфере.