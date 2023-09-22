Звезда сериала «Тайны следствия» Ковальчук рассказала о тяжести работы с дочкой

Звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук рассказала о тяжести работы с дочкой. Актриса поделилась откровением с изданием kp.ru.

22-летняя Злата Ковальчук вместе с мамой приступила к съемкам нового сезона сериала «Тайны следствия». По словам актрисы, она очень устает от работы с дочерью. Дело в том, что девушка не имеет актерского образования. Вот почему Анне приходится контролировать съемочный процесс и помогать наследнице в кадре. Артистка не скрывает: иногда ситуация настолько накаляется, что между ними происходят конфликты.

«На площадке включаю маму, педагога и актрису. Она же без образования актерского. Смотрю, как ее лучше повернуть к камере. Приходится следить», — высказалась Ковальчук.

Анна отметила, что Злата ходит к ней на курс по актерскому мастерству. Также девушка увлекается музыкой, конным спортом и бизнесом.

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