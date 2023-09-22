Ей все мало: как Долина продвигает 11-летнюю внучку в шоу-бизнес

Певица Лариса Долина рассказала об участии 11-летней внучки в «Голосе». Артистка поделилась откровением в эфире шоу «Команда».

11-летняя Александра пошла по стопам звездной бабушки. Девочка мечтает о карьере певицы. Юная исполнительница уже успела продемонстрировать свой талант в передаче «Две звезды». По словам Долиной, на этом девочка не собирается останавливаться. Артистка хочет, чтобы через три года ее внучка отправилась на шоу «Голос».

«Не сейчас. Года через три. Хочу, чтобы она немножко еще подучилась, чтобы увереннее себя чувствовала», — цитирует StarHit высказывание Долиной из нового интервью.

Певица убеждена, что большая сцена не повлияет пагубно на психику Александры. По словам Долиной, она всегда готова помочь внучке профессиональным советом.

Ранее мы писали том, что после переезда внучки и дочери в жизни Ларисы Долиной началась новая глава. Подробности смотрите в этой статье.

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